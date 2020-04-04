المالية تُخصِّص (300) ألف طن من القمح المحلي للمطاحن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مُوافقتها على توزيع الإنتاج من القمح المحلي على شركات المطاحن الخمس. ووجّهت المالية في خطاب حسب (باج نيوز) أمس، البنك الزراعي وإدارة المخزون الاستراتيحي بتوزيع إنتاج القمح المحلي والذي يُقدّر بنحو (300) ألف طن، وخصّصت لشركة (سين) (138) ألف طن و(72) ألف طن لشركة (سيقا)، وتخصيص (48) ألف طن لشركة (ويتا)، على أن تحصل شركة (الحمامة) على (24) ألف طن و(18) ألف طن لشركة (روتانا).

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