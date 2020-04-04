شيبوب: لن اعود للعب في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال شرف الدين شيبوب المحترف بفريق سيمبا التنزاني انه لولا المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو لما كان هناك لاعب اسمه شيبوب ، مبينا ان الفرنسي قدمه في دوري ابطال افريقيا في وقت صعب، ودافع عنه مع اللاعبين الكبار علاء الدين يوسف وامير كمال ورمضان عجب.واضاف “غارزيتو كان يشركني رغم وجود بعض الشخصيات حول نادي المريخ كثيرا ما طالبت المدرب بعدم إشراكي ، وكانت تترصد اخطائي في التمرير لإبعادي من التشكيلة”.واوضح شيبوب في حديثه لبرنامج حال الرياضة، على قناة سودانية ٢٤ الى انه استفاد كثيرا من فترة لعبه في فريق سيمبا التنزاني ونجح خلالها في تسجيل ٦ أهداف وصناعة ٨ ، موضحا ان الفارق في التعامل الاحترافي بين تنزانيا والسودان كبير.واضاف” في تنزانيا كلاعب لا تلتقي رئيس النادي ولا حتى في مباريات دوري الابطال، التعامل دائما مع مدير الكرة”.وذكر شيبوب ان فريقه السابق الهلال افتقد للاعب الوسط الهداف بعد ان انتقل هو الى فريق سيمبا واعتزال محمد احمد بشة قائد الفريق وكان ذلك واضحا في دوري ابطال افريقيا.وقطع شيبوب بانه لن يعود للعب في السودان مجددا خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى انه لديه بعض العروض وان لم تكتمل سيواصل مشواره مع فريقه الحالي سيمبا التنزاني.