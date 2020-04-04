(30) مليار جنيه حصيلة حملة حمدوك في 24 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكر أن التبرعات تخطت حاجز عشرين مليون جنيه أمس ، إستجابة للمبادرة الوطنية للبناء والتعمير التى اطلقها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك تحت مسمى (القومة للسودان) وافاد الموقع أن عددا من الوزراء، الإعلاميين والناشطين تفاعلوا مع نداء المبادرة . وأعلنت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في تغريدة لها على-توتيتر- تبرعها براتب الشهر الجاري وقالت ان ذلك بمثابة نقطة في بحر التحديات الجسام وامتداداً لمسيرة الشهداء .

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