الاتحاد السوداني يبعد القمة من السباق الافريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد بروف كمال شداد ابعاد الهلال والمريخ من السباق الافريقي في حالة عدم توفيق اوضاعهما في الفترة المقبلة واجازة النظام الاساسي من الجمعية العمومية للناديين وكان نادي المريخ قد ارسل خطابا اكد فيه فشله بعقد جمعيته العمومية بسبب حظر التجمعات بأمر وزارة الصحة.

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