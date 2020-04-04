ندرة وإرتفاع لأسعار السلع بالجزيرة

الخليج 365 :

تفاقمت أزمة سلع الغاز والبنزين والخبز بولاية الجزيرة بارتفاع عال في أسعارها، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز إلى جنيه ١٢٠٠ بحاضرة الولاية ودمدني وتجاوزت أسعارها ببعض المحليات إلى ١٥٠٠ جنيه ووصل سعر جالون البنزين إلى ٤٥٠ جنيه مع ارتفاع مضطرد لأسعار السكر حيث وصل سعر الجوال إلى ٤ آلاف بسوق الجملة بودمدني.

وكشفت جولة (السوداني ) عن وجود شح كبير في الخبز المدعوم وإغلاق عدد من المخابز بالأسواق والأحياء مع انتعاش سوق الخبز التجاري بواقع ٣ جنيهات لقطعة الخبز بجانب ندرة في البنزين وإغلاق عدد من محطات الوقود. ووصف عدد من المواطنين –في حديثهم للصحيفة- رحلة البحث عن الغاز بالمرهقة منذ أكثر من شهرين على الأقل فضلا عن ارتفاع أسعار بالسوق الأسود لنحو ١٢٠٠ ج وكشفت الجولة بالسوق الكبير بودمدني عن ارتفاع مضطرد في أسعار سلعة السكر خلال اليومين الماضيين بمتاجر الإجمالي حيث ارتفع امس الأول إلى من ٣٦٠٠جنيه إلى ٣٨٠٠جنيه ووصل امس إلى ٤ الف جنيه وفي الأحياء وصل إلى ٤٥٠٠ جنيه وعزا أحد التجار، الذين التقت بهم الصحيفة، ارتفاع أسعار السكر إلى قلة العرض في السوق مع ارتفاع الطلب بعد قرار السلطات بإعلان حظر التجوال إضافة إلى عدم وصول منتج الشركة السودانية للسكر للأسواق وتوقع ارتفاعا كبيرا للأسعار خلال الأسبوع القادم. ومن جانبها أقرت إخلاص حسين المدير العام لوزارة المالية لـ(السوداني ) عن وجود مشاكل في الدقيق المدعوم بتقليص حصة الولاية اضافة إلى وجود مشاكل في الترحيل والتوزيع وتوقعت انفراجا كبيرا لسلعتي البنزين والجازولين خلال الأسبوع القادم بعد وصول كميات كبيرة من الخارج إلى البلاد إضافة إلى استقرار في أسعار السكر وانخفاض أسعاره بعد اتخاذ جملة من التدابير للعاملين بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية لمقابلة احتياجات رمضان وأكدت أنه تمت مخاطبة بتوفير كميات كبيرة السكر ستصل خلال الفترة القادمة إضافة إلى وصول كميات من الغاز ستغطي احتياجات المواطنين وتؤدي لانفراج الأزمة قبل شهر رمضان المعظم.