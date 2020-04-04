الأهلي المصري : “اطهر” غير مناسب فنيا للفريق.

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن النادي الأهلي المصري غير راغب في التعاقد مع اللاعب السوداني (أطهر الطاهر) الظهير الأيمن لفريق الهلال خلال فترة الإنتقالات المُقبلة، رغم تأكيدات وكيل أعماله.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” في تقرير لها أن النادي المصري يرفض الدخول في مفاوضات مع “الطاهر” لعدة أسباب فى مقدمتها أن اللاعب غير مناسب فنياً للأهلي، فضلاً عن أن القلعة الحمراء لا ترغب فى ضم ظهير أجنبي، وتُفضل أن يكون الظهير الأيمن الذى سيخلف القائد (أحمد فتحي) من الدورى المصري.

وكان وكيل اللاعب قد أكد في تصريحات متلفزة أن أطهر مطلوب في ناديي الأهلي والزمالك، مشيراً الى أن مستقبل اللاعب سيكون في مصر.

وينقضي عقد “الطاهر” مع الهلال في مايو المقبل، ويدرس اللاعب عدداً من العروض الإحترافية من أندية مصرية وتونسية ومغربية.