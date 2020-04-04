أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت وجاءت كالآتى:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5124 0.515 0.5137 الجنيه الإسترليني 68.1959 68.5369 68.3664 الفرنك السويسري 56.8575 57.1418 56.9996 الدولار الكندي 38.8199 39.014 38.9169 كرونة السويدية 5.4873 5.5147 5.501 الكرونة النرويجية 5.3155 5.3421 5.3288 Advertisements الكرون الدنماركي 8.0669 8.1072 8.0871 الدينار الكويتي174.7696 175.6434 175.2065 الريال السعودي 14.6168 14.6899 14.6533 الدرهم الإماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني145.8112 146.5403 146.1757 ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.1975 60.4985 60.348

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