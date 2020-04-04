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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت وجاءت كالآتى:-

العملة         شراء          بيع           متوسط

الدولار        55        55.275        55.1375

الين الياباني   0.5124     0.515      0.5137

الجنيه الإسترليني     68.1959   68.5369   68.3664

الفرنك السويسري     56.8575   57.1418   56.9996

الدولار الكندي 38.8199   39.014     38.9169

كرونة السويدية       5.4873     5.5147     5.501

الكرونة النرويجية     5.3155     5.3421     5.3288

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الكرون الدنماركي     8.0669     8.1072     8.0871

الدينار الكويتي174.7696  175.6434  175.2065

الريال السعودي       14.6168   14.6899   14.6533

الدرهم الإماراتي       14.9754   15.0503   15.0128

الريال القطري 15.1099   15.1854   15.1477

الدينار البحريني145.8112 146.5403 146.1757

ريال عماني   142.82     143.5341  143.1771

الوحدة النقدية لدول الكوميسا  74.7776   75.174     74.9758

الدولار الحسابي (مصر)     4.6732     4.6823     4.6778

اليورو 60.1975          60.4985         60.348

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