لست أهلا للحديث عن السفاهة ياعبد الحي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تابع السودانيون تداعيات اطلاق السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الحملة الشعبية للبناء والاعمار والدعوة للتبرع الجماعي لمساعدة السودان لمواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة وفق تعبير الدكتور حمدوك .

ولسنا هنا بصدد الحديث عن التفاعل مع النداء ، وحجم الاستجابة الجماهيرية فى الداخل والخارج ، ومواقف الناس من هذه الحملة ، والحصائل المتوقعة منها ، وتأثير ذلك على الاقتصاد ، فكل هذه ربما نتعرض لها أو لبعض منها فى مرات اخرى ، لكننا سنتحدث هنا عن ماتناقله الناشطون حول تغريدة للدكتور عبد الحى يوسف ينصح فيها الشعب السودانى بعدم التجاوب مع حملة الدعم التى ابتدرها السيد رئيس الوزراء ، وذهب عبد الحى الى ان افعال الحكومة وتصرفاتها تجعلها موصوفة بالسفه والعته لذا لا تستحق اعطاءها المال مستشهدا بقوله تعالى ولاتؤتوا السفهاء اموالكم ، وما ان انتشرت تغريدة عبد الحى حتى جاءت عشرات بل مئات التغريدات والمواقف معترضة على توصيف حكومة الثورة بالسفه والعته ، وذهب العشرات الى انهم ومن باب اغاظة عبد الحى ورفضا للاصطفاف معه سوف يسارعون فى التبرع ، واخرون قالوا أنهم تبرعوا للحملة قبل سماعهم موقف عبد الحى وانهم سوف يتبرعون مرة اخرى ردا على عبد الحى ورفضا لطلبه الذى رأوه نوعا من الحرب على البلد ككل لا حكومة الثورة فحسب.

ومن العجيب ان يتحدث عبد الحى عن السفه والسفهاء وهو الذى يستحق ان يوصف بما وصف به غيره بل واكثر ، ونذكر انه الداعشى وداعية التطرف والباكى على اسامة بن لادن والمصلى عليه صلاة الغائب فى ميدان المولد بالسجانة ، ولايقولن لنا احد انه موقف فكرى فداعش والقاعدة تنظيمات ارهابية قتلت آلاف المسلمين الابرياء ودمرت وافسدت فى الأرض ، ولايمكن بحال نسبة افعالها الى سماحة الاسلام ورحمته ، وعبد الحى على صلة بسفر بعض الارهابيين من شبان وشابات السودان والتحاقهم بهذه التنظيمات المجرمة فى ليبيا ومالى والعراق وسوريا ، وربما غيرها والله اعلم ، وعلاقة الرجل بداعش ليبيا وارتباطه المباشر معها وزيارته مناطق سيطرتها وتقديمه محاضرات لمقاتليها هذه اشياء معروفة للناس ، فعبد الحى بمواقفه هذه ليس أهلا للحديث عن السفه والعته فهو شريك لداعش والقاعدة فى قتل المسلمين وعموم الابرياء فى العالم ، وهو مسؤول عن بعض هذه الدماء التى سفكت ظلما عدوانا ، وليس له الحق فى نصح الناس وتوجيههم وهو المجرم الارهابى القاتل.

ومن ناحية ثانية لايحق لعبد الحى الحديث مطلقا عن السفه والعته وهو الذى افتى للطاغية بجواز قتل ثلث الشعب ، وهو المساند للمجرم المعزول حتى بعد سقوطه ، وهو المفترى على حكومة الثورة والمحرض عليها وخطابه أمام قمة كوالامبور شاهد على ذلك ، وفوق ذلك هو المتورط بتبديد اموال الشعب السوداني وقد قال الطاغية انه سلمه خمسة مليون دولار ، وقال المجرم على عثمان أنهم يوفرون لعبد الحى 90% من ميزانية قناة طيبة ، ومن يستلم المال المسروق ويتعامل مع اللصوص هو السفيه ياعبد الحى ، واعلم ان الشعب لن يسمع لك ، ولن يقبل توجيهك ولايريد منك نصحا ، واعلم انك لست مؤهلا للحديث عن العته والسفه والسفهاء .