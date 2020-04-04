كورونا تكشف عنصرية امريكا ووجها القبيح.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وباء كورونا عن الوجه السي والقبيح لبعض الحكومات ، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا وقعت فى فخ اللا أخلاق وهى تسرق وتنصب وتحتال ، وتتبع سبيل القراصنة وقطاع الطرق ، وإتهام الفرنسيين للأمريكان مازال قائما ولم ينكروه ، مما يزيد من فرص كشف وجه امريكا القبيح وحضارتها الزائفة ومواقفها السيئة حتى بوجه اصدقائها وحلفائها وليس من تعاديهم فحسب ، وامريكا التى تتشدق بالحديث عن حقوق الانسان زورا وبهتانا هى التى سجلت فى هذه الجائحة ابشع صور الاعتداء على الإنسانية والتنكر لمبادئ الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى يؤكد على احترام انسانية الانسان دون اعتبار لاى امر آخر ، فالكل متساوون فى الحقوق والواجبات ، لكن امريكا التى تدعى حماية حقوق الانسان ورعايتها والحرص عليها تفشل فى الالتزام بهذا الاعلان بل حتى بالموجهات الاخلاقية البسيطة فنراها تسقط فى الامتحان وهى تميز بين المصابين ، فهاهى بعض الولايات تقرر ترك ذوى الاحتياجات الخاصة يواجهون المرض ، وتمتنع بعض المراكز عن تقديم الخدمة الطبية لكبار السن ، وولايات اخرى تشهد عنصرية مقيتة باعطائها اصحاب البشرة البيضاء امتياز تلقى العلاج وتقدمهم على السود المنحدرين من اصول زنجية وعموم الملونين ، مما يكشف وجها قبيحا كالحا لامريكا وهى تدعى زورا وبهتانا انها مركز حضارى واحدى وجهات بنى الإنسانية من كل الجهات .

ونرى الرئيس ترامب وفى عمل ابعد مايكون عن الإنسانية والاخلاق يحاول جاهدا إقناع العلماء والاطباء من عدد من الدول للمجيئ الى بلاده وتقديم الخدمة الطبية وانقاذ النظام الصحى المهترئ البالى مقابل اعطائهم الاقامة الدائمة وحتى الجنسية ناسيا أو متناسيا ان هؤلاء الذين يستجديهم الان للحضور الى امريكا هم انفسهم من طردهم واغلق الباب فى وجههم ومنع دخولهم الى جنته المزعومة حتى اذا ما احتاج اليهم ركض خلفهم يسعى لجلبهم الى بلده غير منتبه ان الناس عندها كرامة وعزة تأبى ان يتم التعامل معها بهذه الطريقة الغير لائقة ولا كريمة .

وترامب الذى لاتعرف الإنسانية طريقها إليه ولا يفكر إلا فى التجارة والعمل باى طريق لكسب الربح ولو على حساب المرضى والمحتاجين ، ترامب هذا يسعى بكل جهده لاحتكار العلاج ليقوم بالتحكم فيه وتحديد سعره ومتى ولمن يبيعه ، الشأن الذى يجعل فرص حصول الفقراء وذوى الدخل المحدود على هذا العلاج ضئيلة جدا مما يزيد من معاناة الناس عبر العالم ويضيق فرصة تعافيهم فى مسؤولية مباشرة لجشع ترامب وعدم انسانيته ..

هذه بعض الملامح لامريكا ، وهى صور مختصرة من واقع سيئ كبير كان مخفيا اظهرته جائحة كورونا ، وسترينا الأيام القادمة بعض مالم نلحظه من قبل أو غفلنا عن ادراكه ونجح الوباء العالمى فى تسليط الضوء عليه وكشفه وبذا افتضحت امريكا وبان عوارها وتبين حجم الكذب والخداع الذى كان البعض معرضين له .