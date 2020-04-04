ضعوا الكهرباء على رأس الاولويات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عادت مشاكل الكهرباء من جديد ، وشهدت البلاد تذبذبا فى الامداد بالتيار الكهربائى ، وكانت هناك قطوعات مبرمجة واخرى غير مبرمجة عقدت حياة الناس وجعلت الامور تمضى نحو الاصعب الامر الذى دعا الكثيرين الى توجيه مناشدة للحكومة ان تقوم بمسؤوليتها وتعمل على انهاء معاناة الناس بعلاج اسباب المشكلة خاصة واننا قادمون على شهر رمضان المبارك الذى لايحتمل تذبذبا فى الامداد الكهربائى ، وقد عاش الناس فى السنوات الماضية تجربة حملة قطوعات واسعة جدا وطويلة قبل شهر رمضان وعاشوا استقرارا فى الامداد بالشهر الكريم فى القطاع السكنى الذى جاء على حساب القطاعات الصناعى والتجارى والزراعى ، مما أثر سلبا على الانتاج بشكل عام ، وهذا ما لانريده هذه المرة اذ لابد من استقرار الامداد الكهربائى فى القطاعات عامة (سكنية و صناعية وتجارية وزراعية ) وعلى الحكومة ان تعمل من اجل تحقيق هذا الهدف.

الحكومة قالت من قبل ان السبب فى القطوعات راجع الى خروج احدى السفينتين التركيتين اللتين تمدان الشبكة القومية بالتيار ، وإن ذلك راجع الى تراكم المتاخرات والديون على وزارة المالية لصالح الشركة المالكة للسفينة المولدة للكهرباء ، ونستغرب فى السبب الذى يجعل الدولة تتاخر فى سداد ديون الجهات التى تمدنا بالكهرباء ، ويعلم الكثيرون ان هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها قطع الكهرباء عنا لتاخرنا فى سداد المستحقات فمن قبل كانت إثيوبيا قد توقفت عن امدادنا بالكهرباء لتراكم المتاخرات على المالية ، والان يفعل الاتراك نفس الشيئ وحق لهم ، وليس لنا أو لاى احد ان يلومهم ، ونقول للسيد وزير الطاقة الذى لام الاتراك قبل فترة لتوقفهم عن امداد الشبكة بالتيار نقول له لماذا تتاخر الحكومة فى سداد المتاخرات ؟ أليست هذه مستحقات عليكم الوفاء بها ؟ ولماذا التأخير حتى تتراكم المديونية أصلا ؟ أرجو ان لايحدثنا احد عن نقص العملة الصعبة وعدم مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ، فالكهرباء ليست ترفا أو مسألة ثاتوية وانما هى احتياج اساسى ، ولابد من ترتيب الامور لحل مشاكلها فورا وعدم التاخر فى ذلك ، وعلى الحكومة ان تراجع ترتيب اولوياتها وتضغ الكهرباء على قمة الاولويات وتؤخر غيرها حال تزاحمهما ، ولتعمل على علاج الازمة وعدم اللجوء الى طريقة النظام البائد بتوفير الامداد الكهربائى لقطاع مقابل قطعه عن أخريات .