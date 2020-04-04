أمريكا تتخذ إجراءات عاجلة بعد أن حصد كورونا أولى ضحاياه في السجون

الخليج 365:

أعلن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، أن المكتب الفدرالي للسجون يواجه أوضاعا طارئة بسبب فيروس كورونا، الامر الذي سيتطلب الإفراج عن السجناء ووضعهم في الحجز المنزلي.

وقال بار مساء الجمعة: “طبقا للأمر الطارئ يجب إعطاء أولوية الإفراج عن السجناء ووضعهم في الحجز المنزلي لنزلاء السجون الفدرالية الأكثر تضررا من كوفيد-19، ومن بين هذه السجون أوكديل في لويزيانا، وإلكتون في أوهايو، ودانبري في كونيتيكت”.

وجاء أمر بار بعد وفاة خمسة نزلاء في سجن (أوكديل 1)، واثنين في (إلكتون 1).

من جهته أكد المكتب الفدرالي للسجون يوم الجمعة إن 91 نزيلا و50 من موظفيه في كل سجونه البالغ عددها 122 سجنا أصيبوا بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال مسؤولون نقابيون وأسر السجناء إنهم يعتقدون أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس داخل هذه السجون أكبر بكثير مما أعلن رسميا.

وكالات