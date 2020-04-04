جبريل إبراهيم: الشعب السوداني في حاجة إلى أنّ يحل مشاكله بنفسه بدلاً عن الاعتماد على الآخر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة العدل والمساواة، دعمها الكامل للمبادرة الشعبية للبناء والتعمير، والتي أطلقها الخميس الماضي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت شعار”القومة للسودان”.

وأكّد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إنّ الشعب السوداني في حاجة إلى أنّ يحل مشاكله بنفسه بدلاً عن الاعتماد على الآخر.

وأشار إلى أنّ بلادنا غنية وشعبنا غني ولو سخّر ما لديه من إمكانات مادية وعلاقات إقليمية ودولية لإخرج بلادنا من الدرك السحيق الذي آلت إليه.

وطالب جبريل في تصريحاتٍ لصحيفة المواكب الصادرة اليوم”السبت” الشعب السوداني أنّ يقف مع السلطات الانتقالية بماله وجهده ليس لمواجهة جائحة فيروس كورونا فقط، ولكن لمعالجة المشكل الاقتصادي السوداني كله.