اصابة 4 سودانيين بكورونا في القاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: كشفت هيئة اللاجئين السودانيين عن اصابة أربعة سودانيين بالقاهرة بفايروس كورونا المستجد، وقالت الهيئة المصابين حالتهم الصحية متفاوتة بين متأخر ووسط، ورسمت الهيئة صورة قاتمة لأوضاع اللاجيئين السودانيين خاصة بعد انتشار فايروس كورونا وفرض حظر التجوال بمصر، واشتكوا من معاناتهم بعد اغلاق الشركات والمؤسسات.

وقال عضو هيئة اللاجئين السودانين بمصر محمد صديق في اتصال هاتفي لـ(الجريدة) : اللاجئين السودانيين من الشرائح ذات الدخل المحدود يتحصلون على رزقهم من خلال العمل اليومي، واردف : كلهم محتجزين بمنازلهم ويتقاسمون الموجود وتخوف من أن يتعرضوا للطرد من المنازل نتيجة عجزهم عن دفع ايجارات المنازل.

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