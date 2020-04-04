مريم الصادق تنفي تعرض الإمام الصادق لوعكة صحية

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: نفت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي ما تداولته الوسائط الإعلامية من تعرض رئيس الحزب الامام الصادق لوعكة صحية ونقله الى المستشفى واكدت أن الإمام بخير وصحة جيدة. وقالت مريم الصادق في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء “سونا”، “حسابي في الفيسبوك ليس فيه اختراق او تهكير , للأسف يبدو ان بعض مرضى النفوس اختلقوا حسابًا باسمي، و نشروا فيه كلامًا كذبًا عن صحة الحبيب الامام حفظه الله و رعاه.” وأكدت أن الإمام الصادق المهدي “بخير وصحة جيدة” .

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