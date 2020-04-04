تجمع المهنيين يرحب بإطلاق الحملة الشعبية «القومة للسودان»

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب تجمع المهنيين السودانيين، أمس الجمعة، بإطلاق رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الحملة الشعبية «القومة للسودان» لدعم الموازنة العامة واحتياجات البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الماثلة وتحديات مواجهة وباء فيروس «كورونا».

وقال في بيان: «يشيد تجمع المهنيين السودانيين بهذه الخطوة التي جاءت في إطار تدابير متنوعة ناقشتها قوى الحرية والتغيير مع الحكومة من أجل استقطاب الدعم الشعبي لتمويل الموازنة العامة، وهي خطوة إلى جانب إسهامها الكبير في دعم الموازنة، تجعل من أمر التعامل مع تحديات البلاد الاقتصادية وقضايا الأمن القومي شأناً وطنياً وهمًّا نتشارك جميعا في تدابير تجاوزه».

ودعا «جميع السودانيين والسودانيات في الداخل والخارج والأجسام المكونة له والشركاء في قوى الحرية والتغيير إلى دعم الحملة والانخراط فيها حتى نتجاوز متضامنين التحدي الاقتصادي والوباء الماثل».

وتابع: «إذ ندعم هذه الحملة ونعمل على إنجاح مبادرة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نكرر دعوتنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية واقتصادية وقانونية تسترد أموال الشعب المنهوبة، وتضع يد وزارة المالية على الشركات الحكومية والأمنية والتابعة للقوات المسلحة والشرطة، وإلى تطوير وحسن استثمار منتجات البلاد الاقتصادية ومعالجة غلاء الأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ونؤكد أن تجمع المهنيين يضع كافة قدراته وعلى رأسها الأجسام الطبية والصحية في خدمة الحكومة الانتقالية».