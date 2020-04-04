وزارة الطاقة: تم بدء الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية إنها بدأت رسميا الجمعة الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسودان بقدرة تبلغ 60 ميجاوات. وأضافت الوزارة أن مد الشبكة إلى المناطق الشمالية بالسودان اكتمل بإجراء التجربة عمليا صباح يوم الجمعة. وتابعت أن ذلك يأتي في إطار “السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي”. وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوام القليلة الماضية وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دول مجاورة.

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