عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 4 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

قوى التغيير : مبادرة ” القومة للسودان ” توجه إستراتيجي يدعم نجاح الفترة الانتقالية

هيئة اللاجئين تكشف عن اصابة 4 سودانيين بكورونا في القاهرة

تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

التجمع :تضرر 8 الف سائق بسبب منع السفر للولايات

مداهمة مطاعم مخالفة للحظر بالخرطوم وقرارات باغلاقها

حملة للوقاية من (كورونا) تشمل (70) سوقاً للتعدين الأهلي

منظّمة الصحة العالمية تحذّر من خطرٍ قادم على دول الشرق الأوسط

تحركات مكثفة لإطلاق أول صندوق يتصدى لجائحة كورونا

اكتمال وصول العالقين السودانيين في منطقة السباعية الى القاهرة

التيار

مطالبة بمنح رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لممثل من دارفور

استجابة واسعة لحملة”القومة للسودان”

تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا

تأجيل إضراب أصحاب المخابز

الصيحة

الشعب ينتفض..”القومة للسودان”

رئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتبرّعون بثلث الراتب

حالتا إصابة بـكورونا” وارتفاع الاشتباه إلى”140″

“كورونا” تحبط خطة إسرائيلية لإعادة طالبي اللجوء السودانيين إلى البلاد

الصحة: تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس”كورونا”

بدء تصدير”5″ آلاف رأس من الضأن للسعودية

أخبار اليوم

حالتان جديدتان بالكورونا إحداهما بالمخالطة.

أصحاب متاجر يبلغون (أخبار اليوم) الإتجاه للإغلاق بسبب الارتفاع المتكرر للأسعار.

وزارة الطاقة والتعدين تطلق حملة لتعقيم (70) سوقا للتعدين التقليدي ب(14) ولاية.

عاصم البلال يكتب التحليل الاخباري: احذروا كوفيد ١٩ المولود بأسنانه.

الوطن

تسجيل أول حالتي إصابة وسط النساء بفيروس “كورونا”

استجابة واسعة لمبادرة (القومة للسودان)

المهدي لـ (الوطن) : أنا بخير وشائعات مرضي أماني البعض

ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى (10)

النيل الدولية

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اول حالتي إصابة بفيروس كورونا وسط النساء السودانيات

السفارة السودانية بالقاهرة :اكتمال وصول العالقين في منطقة السباعية

تدشين الدفعة الاولى لصادر الماشية للسعودية

حكومة الخرطوم تطلب مهلة 3 ايام لتطبيق مضاعفة أوزان الخبز

السوداني

“30” مليار جنيه جصيلة حملة حمدوك في”24″ ساعة

تسجيل أوّل إصابتين وسط النساء بـ”كورونا” في الخرطوم

“الحرية والتغيير” توصي بفتح التقديم لوظائف الخارجية

دخول الربط المصري للشبكة القومية للكهرباء

جولة للسوداني” تكشف عن ندرة وارتفاع لأسعار السلع بالجزيرة

الغرامة عشرة آلاف لمخالفين لقرارات حظر التجوّل

“الخدمات المصرفية” تكشف أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود

“الصحة”: لا يوجد مستشفى مغلق بسبب”كورونا” في الخرطوم

“المالية” تعلن الاتفاق على توزيع إنتاج القمح على المطاحن

التحالف الحاكم يؤكّد دعمه لقرارات لجنة إزالة التمكين

الانتباهة

الخطر يقترب..ارتفاع الإصابة بكورونا إلى”10″ حالات

الحرية والتغيير:”5″ أشخاص يتحكمون في القمح والوقود

استجابة واسعة لمبادرة”القومة للسودان” والتبرعات تتخطى حاجز الـ”50″ مليون جنيه

إغلاق مطاعم سياحية بالخرطوم”كسرت” حظر التجوال

الجيش: الأسماء التي يتمّ تداولها لشغل منصب وزير الدفاع تكهنات

“تعبان” يزور سلفاكير بعد شائعة إصابته بـ”كورونا”

المواكب

تبرعات بالمليارات و”القومة للسودان”

الحكومة تدرس إعادة هيكلة مجلس السيادة

ارتفاغ غير مسبوق في الأسعار والتجار يشكون الكساد

أردول: مدير الموارد المعدنية مصاب بأمراض”سودان ما قبل الثورة

“الحرية والتغيير” تعلن دعمها لقرارات لجنة إزالة التمكين

مسار دارفور يضع”5″ مطالب في قسمة السلطة

اجتماع ولاية الخرطوم يؤجّل إضراب أصحاب المخابز

مداهمة مطاعم مخالفة للحظر وقرارات بإغلاقها وأحكام قضائية ضد المخالفين

جبريل إبراهيم للمواكب”: الشعب السوداني في حاجة إلى حل مشاكله

حكايات

السر قدور:”أنا مع إزالة التمكين ولن أوقف أغاني وأغاني”

رحيل شقيقة البطل عبد الفضيل الماظ

دخول كهرباء الربط المصري للشبكة القومية

حالة وفاة بالملاريا تغلق مستشفى بالخرطوم”24″ ساعة

الوزراء يتنازلون عن ثلث راتب أبريل