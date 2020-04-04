مهند الطاهر: عبد الرؤوف سيكون اللاعب الاول في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مهند الطاهر في حواره مع قناة الهلال والذي رصدته كفرووتر ان اللاعب عبد الرؤوف سيصبح نجم السودان الأول و قدمتُ له النصائح قبل إنتقاله للهلال وخاصة انه يملك القدرات التي تجعل منه لاعبا مهما في السودان والهلال واضاف ما حدث بيني و بين هيثم مصطفي كان خلاف في وجهات النظر و ليست مشاكل كما روج لها وكما تحدث عن رحلته بالمنتخب وقال كان صديقي المفضل هو بدرالدين قلق واكد انه سيخوض تجربة تجربة التدريب أو التحليل بعد الاعتزال

وكما تحدث عن العروض التي تلقاها بعد نهاية عقده مع الهلال واكد انه تلقي عرضا من المريخ و الاهلي الخرطوم

واصل مهند الطاهر حديثه – رفضت العروض بسبب الإحتراف في إسبانيا و لكنه بعد فشل الأتفاق فضلت عرض هلال الابيض

وقال انه اراد خوض تجربة في اسبانيا وتحدث لادارة الهلال التي قدرت موقفه وسمحت له بالسفر لاسبانيا لكنه لم يوفق

وع افضل لاعب حالياً بالهلال قال و حسب إعتقادي نجم الهلال الأول هو أبوعاقلة عبدالله وان اللاعب سليم برشاوي يشبهني كثيراً و لكن عليه الاجتهاد و علي الجماهير أن تصبر عليه

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خروج الهلال الأخير من دوري أبطال أفريقيا سببه تغيير المدربين و بالإضافة للمشاكل و عدم الاستقرار

أما اقسي و أصعب هزيمة كانت أمام مازيمبي لم أبك و لكن لن أستطيع شكر جماهير الهلال علي وقوفها الدائم خلفنا

اما اجمل هدف احرزه اللاعب مهند الطاهر قال هو هدفي في شباك أنتركلوب الانغولي

أما أسوأ مباراة لنا كانت أمام هلال بورتسودان التي خسرناها بهدفين

أما أفضل مباراة بالنسبة لي كانت أمام رينجرز النيجيري التي فزنا فيها برباعية و البرازيلي هيرون ريكاردو هو المدرب الأفضل و الفريق في عهده أكثر إنسجام و قوة

أما داخل النادي كان اللاعب الأقرب لي هو حموده بشير

مهند الطاهر – إنتقلت للهلال مقابل 135 مليون ولم الكلب رقم كبيرا لان البيت الأزرق كان رغبتي منذ البداية .. اشكر أندية النصر و الميرغني كسلا تلك الأندية ساعدتني كثيراً في مسيرتي الكروية