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الأحياء تمنع دخول أصحاب الخضار والحليب

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الأحياء تمنع دخول أصحاب الخضار والحليب

منع مواطنو أبو سعد بأم درمان أصحاب عربات الخضار والحليب من دخول الأحياء تجنباً لتفشي وباء الكورونا وتخوفاً من انتقال العدوى بحسب صحيفة السوداني، عبر العربات الناقلة للخضار والحليب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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