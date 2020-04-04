مشروع الجزيرة:زراعة 800 ألف فدان فى العروة الصيفية

التاريخ: 04-أبريل-2020 فى : اقتصاد 4 مشاهدة أكمل مشروع الجزيرة كافة الترتيبات لانطلاقة زراعة محصولات العروة الصيفية للموسم الزراعي 2020 — 2021م وذلك بالتنسيق مع شركاء الإنتاج في الري وهيئة البحوث الزراعية والشركات الخاصة والمنتجين. Advertisements وبحسب سونا،أعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف أن المشروع يستهدف زراعة 800 ألف فدان بمحاصيل العروة الصيفية منها 150 ألف فدان بالقطن و350 ألف فدان بالذرة إضافة لزراعة الفول السوداني في مساحة 200 ألف فدان و100 ألف فدان بالجنائن. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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