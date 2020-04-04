(الحرية والتغيير) توصي بفتح التقديم لوظائف بالخارجية

علمت مصادر أن قوى الحرية والتغيير دفعت بتوصية لمجلس الوزراء، لفتح باب التقديم لوظائف بوزارة الخارجية إلا أن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لم يصدر أي قرار بشأنها حتى اﻵن.

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وأعفت لجنة ازالة التمكين مؤخراً (١٠٩) من السفراء والدبلوماسيين والإداريين بالوزارة فيما يتوقع أن يحال آخرون من المحسوبين على نظام البشير خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة السوداني، ظلت معظم سفارات السودان بالخارج دون سفراء حتى اﻵن حيث تجرى الوزارة ترتيبات لإبتعاث سفراء جدد للبلاد بالخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)