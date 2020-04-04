تجمع سائقي الشاحنات والبصات: تضرر (8) ألف سائق بسبب منع السفر للولايات

التاريخ: 04-أبريل-2020
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اشتكى تجمع سائقي الشاحنات واللواري والبصات السفرية من تضرر ٨ الف من سائقى البصات على خلفية منع البصات السفر إلى الولايات ووصف رئيس تجمع اللواري والشاحنات و البصات السفرية السر حسن بحسب صحيفة الجريدة أمس، القرار بالمجحف لاستثناء المركبات الصغيرة والملاكي من منع السفر إلى الولايات ولفت إلى تضرر أصحاب المحلات من كافتريات والتي تطل على الشوارع وأردف نحن كسائقين نعمل بنظام الحافز وليس لدينا مرتبات وأضاف لم نتلق أي دعم خلال فترة المنع.
وكشف عن مخاطبتهم وزيرة العمل لينا الشيخ لتطبيق قانون ٧٦ ومواده التي نتضمن شروط خدمة البصات السفرية والناقلات ونوه إلى أنه تم تكوين لجان من قبل وزارة العمل والموارد، واستدرك قائلاً لم تحسم القضية حتى الآن.
وقال السر “إذا كانت الإشكالية في منع البصات السفرية بسبب التكييف لأنه ينقل العدوى، كان يجب اصدار قرار إيقاف التكييف تحسباً لأي مرض أفضل من قطع الأرزاق”، وتابع “إذا استمرت قرار المنع فسنموت من الجوع”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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