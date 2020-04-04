ضبط عربة تابعة لجهة نظامية متورطة في تهريب وقود

ضبطت لجان المقاومة بمحلية عسلاية بشرق دارفور في ساعات متأخرة من ليل أمس الأول، عربة دفع رباعي تتبع لجهة نظامية قامت بتعبئة عدد من براميل الوقود.

وتتبعت لجان المقاومة المعلومات الأولية حتى تمكنت من ضبط العربة محملة بالوقود واحتجزتها، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية بالولاية الإجراءات اللازمة وتحفظت على المتهمين لحين اكتمال التحريات القانونية.

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وبحسب صحيفة الصيحة، استنكر قطاع عريض من المجتمع الظاهرة واعتبروها سلوكاً مرفوضاً لا بُدّ أن يُعاقب من يرتكبه بأشد العقوبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)