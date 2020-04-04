ضبطت لجان المقاومة بمحلية عسلاية بشرق دارفور في ساعات متأخرة من ليل أمس الأول، عربة دفع رباعي تتبع لجهة نظامية قامت بتعبئة عدد من براميل الوقود.
وتتبعت لجان المقاومة المعلومات الأولية حتى تمكنت من ضبط العربة محملة بالوقود واحتجزتها، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية بالولاية الإجراءات اللازمة وتحفظت على المتهمين لحين اكتمال التحريات القانونية.
وبحسب صحيفة الصيحة، استنكر قطاع عريض من المجتمع الظاهرة واعتبروها سلوكاً مرفوضاً لا بُدّ أن يُعاقب من يرتكبه بأشد العقوبات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عربة تابعة لجهة نظامية متورطة في تهريب وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.