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الكشف عن أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود

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التاريخ: 04-أبريل-2020

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الكشف عن أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود

نفى مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي، وجود أي مشكلة في السيولة لدى بنك السودان المركزي. وقال في تصريح لمصادر، إن البنك المركزي لديه مبالغ مالية كبيرة لحد مواجهة اشكال تخزين السيولة، مؤكداً وجود مبالغ نقدية كافية للمصارف.

 

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وكشف عمرابي بحسب صحيفة السوداني، عن زيادة التغذية للبنوك بنسبة ٤٠٪ عن الفترة الماضية، وأردف أن هنالك مبالغ نقدية كافية للمصارف. وعزا مظاهر انعدام الأموال بالصرافات، لعدم تغذية بعض من البنوك للصرافات الآلية، بذات المعدلات التي كانت تحدث سابقاً (مرتين في اليوم) نسبة للظروف الصحية الحالية، مما انعكس على فراغ ماكينات الصرافات من النقود بشكل اسرع.

 

 

واوضح عمرابي أن البنوك تعمل على التغذية خلال ساعات الصباح دون التغذية المسائية. وأشار إلى أن هناك ضغطاً على الصرافات الآليه وارتفاعاً في حجم المعاملات لصرف المرتبات خلال اليومين الماضيين، لمعظم الوحدات الحكومية والشركات والجهات المختلفة وتوقع عودة الصرافات إلى وضعها الطبيعي بعد اكتمال عملية السحب للمرتبات خلال أيام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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