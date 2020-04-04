التاريخ: 04-أبريل-2020
14 مشاهدة
نفى مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي، وجود أي مشكلة في السيولة لدى بنك السودان المركزي. وقال في تصريح لمصادر، إن البنك المركزي لديه مبالغ مالية كبيرة لحد مواجهة اشكال تخزين السيولة، مؤكداً وجود مبالغ نقدية كافية للمصارف.
وكشف عمرابي بحسب صحيفة السوداني، عن زيادة التغذية للبنوك بنسبة ٤٠٪ عن الفترة الماضية، وأردف أن هنالك مبالغ نقدية كافية للمصارف. وعزا مظاهر انعدام الأموال بالصرافات، لعدم تغذية بعض من البنوك للصرافات الآلية، بذات المعدلات التي كانت تحدث سابقاً (مرتين في اليوم) نسبة للظروف الصحية الحالية، مما انعكس على فراغ ماكينات الصرافات من النقود بشكل اسرع.
واوضح عمرابي أن البنوك تعمل على التغذية خلال ساعات الصباح دون التغذية المسائية. وأشار إلى أن هناك ضغطاً على الصرافات الآليه وارتفاعاً في حجم المعاملات لصرف المرتبات خلال اليومين الماضيين، لمعظم الوحدات الحكومية والشركات والجهات المختلفة وتوقع عودة الصرافات إلى وضعها الطبيعي بعد اكتمال عملية السحب للمرتبات خلال أيام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أسباب فراغ الصرافات الآلية من النقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.