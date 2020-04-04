وكلاء تخليص يُطالبون بتمديد مُهلة حظر استيراد السّيّارات

التاريخ: 04-أبريل-2020
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اِنتَقَدَ عَدَدٌ من وكلاء التّخليص الجُمركي، قَرَار وَقف اِستيراد السّيّارات، لجهة وُجُود اتفاقات استيراد لا تزال في الموانئ العالمية، وقالوا إنّ وصولها يستغرق أكثر من شهر.
وطالب مُخلِّصون وفقاً لمصادر أمس، بتمديد المُهلة لحين تخليص كَافّة السّيّارات المنتظر قُدُومها، ونوّهوا إلى أنّ إغلاق النقل البحري بسبب تفشي فيروس “كورونا” عالمياً، أبطأ من وصول السّيّارات لأصحابها.
وتوقّع المُخلِّصون بحسب صحيفة الصيحة، ركوداً غير مسبوقٍ في إيرادات هيئة الجمارك، لجهة أنّ توريدها للخزينة العامة يبلغ (90) مليون جنيه يومياً من جمارك السّيّارات فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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