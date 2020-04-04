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الغرامة عشرة آلاف جنيه لمخالفين لقرارات حظر التجول

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التاريخ: 04-أبريل-2020

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الغرامة عشرة آلاف جنيه لمخالفين لقرارات حظر التجول

أغلقت حكومة ولاية الخرطوم عدداً من المطاعم السياحية لمخالفتها قرار حظر التجوال ودونت بلاغات تحت المادة ١٠١/٧٤ من القانون الجنائي.

 

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بعد أن أوقفت العشرات، و حوكم المخالفين لتنفيذ أمر حظر التجوال قضائياً بمبالغ تراوحت ما بين عشرة وخمسة آلاف جنيه، فيما شطبت بلاغات في مواجهة آخرين.

 

 

وبحسب صحيفة السوداني، فإن قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بحضور والى وﻻية الخرطوم الفريق أول ركن أحمد عابدون داهمت ضمن جولة لها للتأكد من سريان قرار حظر التجول عدداً من المطاعم السياحة والمحلات التجارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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