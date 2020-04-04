التاريخ: 04-أبريل-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان إنّها وافقت على توزيع الإنتاج من القمح المحلي على شركات المطاحن الخمسة. Advertisements ووفقاً لمصادر، فإنّ وزارة المالية وجّهت البنك الزراعي وإدارة المخزون الاستراتيجي بتوزيع إنتاج القمح المحلي والذي يصل إلى ”300″ ألف طن. كانت وزارة المالية بالسودان بحسب صحيفة السوداني، قد خصّصت ”138″ ألف طن لشركة سين، و”72″ ألف طن لشركة ويتا، على أنّ تحصل شركة الحمامة على ”24″ ألف طن، فيما تمّ منح شركة روتانا ”18″ ألف طن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: الاتفاق على توزيع انتاج القمح على المطاحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.