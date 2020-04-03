القبض على شاب يمارس هذا الفعل مع الفتيات بالشارع العام…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت شرطة امدرمان في توقيف لص يستقل دارجة نارية لنهب هواتف الفتيات نهارا بامدرمان وبحسب مصدر صحفي ان اللص يستغل الفترة النهارية وخلو الشوراع وينفذ عمليات نهب الهواتف على ضحاياه من الفتيات واضاف المصدر ان الشرطة تلقت بلاغات متشابهة عن وقوع حوداث نهب بمنطقة حدائق امدرمان الكبرى حيث نصبت له كمين محكم أسفر عن توقيف المتهم متلبسا اثناء تنفيذه عملية نهب حيث اتضح من التحريات الاولية ان الدراجة مسروقه وعلى الفور تم اقتياده وتدوين بلاغ في مواجهته بالسرقة والنهب. المادة السابقة العثور على طفلة مقتولة في ظروف غامضة بامدرمان…. المقالة القادمة قمَة الخيانة.. بقلم هنادي الصديق

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