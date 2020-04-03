القبض على شاب يمارس هذا الفعل داخل سوق ليبيا….

الخليج 365:

ضبط تاجر نشال متلبسا اثناء محاولته سرقة هاتفه من جيبه وذلك أثناء تواجده بسوق ليبيا غرب امدرمان وبحسب مصدر تحدث لكورة سودانية ان التاجر احس عند محاولته استغلال المواصلات العامة بيد النشال في جيبه مما دفعه الي القبض اللص وضبط، يده داخل جيبه وأوضح المصدر أن اللص حاول إخراج يده بيده ان جهوده لم تفلح وتم اقتياد اللص الي مخفر الشرطة متلبسا حيث دون له بلاغ بالسرقة. المادة السابقة إغلاق السفارة السودانية بالقاهرة.. لفيروس ( إغلاق السفارة السودانية بالقاهرة.. لفيروس ( كورونا ) وجوهٌ عديدةٌ! المقالة القادمة امسكوا اولادكم.. بقلم عبدالمنعم شجرابي

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