إلى من يهمه الأمر.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* إخوتي وأحبابي…. صدقوني…. طول ما نحن بنفتكر إنو أي شخص ينتقد الحكومة؛ يا كوز.. يا طبال.. لن ينصلح حالها على الإطلاق. ولن تمضي إلى الأمام..

* وطول ما نحن (خاتين) الكيزان في (راسنا)، في الصغيرة والكبيرة، فإن الحكومة ح تكون محلك سر..

* والسؤال….. لماذا عندما تخطئ الحكومة، أو تفشل في التعامل الرشيد مع ملف من الملفات؛ بدل أن نعينها على المعالجة بالنقد والتبصير، نبحث لها عن سبب، ونقدم لها – على طبق من ذهب – عدداً من التبريرات بأن السبب هو الدولة العميقة!!!!!

* يا دي الدولة العميقة!!!

* إذا كانت الدولة العميقة هي التي تحكمنا لا تزال، فهذا يعني أنها هي القوية، وأن الحكومة التي ملّكناها أمرنا بدمائنا وأرواحنا، ضعيفة ولن تقوى على صرعها..!!!

* صاح ولا أنا غلطان؟؟

* قسماً عظماً ليست لي علاقة بالكيزان.. ولا بالنظام السابق.. وهم في رأيي، باتو من الأمس، وفي خبر كان…. ولكنكم للأسف تعظمونهم.. وتفخمونهم.. وتلبسونهم ثياب الأبطال كل يوم.. وتمنحونهم القوة الخارقة عندما تزعمون أنهم هم الذين يكبلون الحكومة.. ويعرقلون مسيرة الثورة

* أنسوهم يرحمكم الله.. و(شيلوهم من راسكم).. وقدموا النصح والإرشاد لحكومة الثورة ، بعيداً عن التبريرات التي إن لم تربك حساباتها، لن تعينها على الوصول إلى الغايات المنشودة..

* اسألوا جماعة “قحت” أنفسهم، هل هم مختلفون أم أن الناس (يتبلون) عليهم؟؟!!

* اسألوا مجلس الوزراء، هل هو راض عن أداء جميع وزرائه، أم أنها أكاذيب أسافير ساكت ؟؟

* لعلمكم؛ البعض يقف مع الحكومة خير شر، لأسباب خاصة بهم شخصياً، لا من أجل السودان المغلوب على أمره..

* وآخرون لهم مواجع خاصة، ووجدوا في الثورة وحكومة الثورة فرصة لتصفية الحسابات.. وإشفاء الغل، والثأر لأنفسهم..

* ختاماً.. أشهد الله أنني مع هذه الحكومة قلباً وقالباً.. والود ودي أن تنجح في مهمتها المؤقتة اليوم قبل الغد، وتعوضنا سنين الضياع الثلاثين الماضية..

* بالتالي…… عندما أوجه نقداً لوزير من وزرائها، أو للحكومة كلها، فإنما أهدف للتقويم والإصلاح، لا للإحباط أو الشماتة والعياذ بالله..

ما قلّ ودلّ

* وزارة الصحة: 112 حالة اشتباه بكورونا في مراكز العزل..

*** وإذا لم نلتزم بالحجر المنزلي، فسيتضاعف العدد – لا قدر الله – في هذين اليومين..

* رئيس لجنة المخابز يكشف عن استقالاتٍ جماعية وإضرابٍ مفتوح..

*** ما مشكلة… عندنا في البيوت (إستوك) دقيق يكفينا شهرين تلاتة (كسرة ولقمة وقراصة)..

* كبلو يطالب بتفعيل الطوارئ الاقتصادية ومصادرة النقد الأجنبي..

*** ينصر دينك..

* لجنة لتحديد أسعار السلع..

*** إذا نجحت وأسرعت في التحديد.. تبقى الثورة نجحت جد..

* ازدياد حالات الاشتباه بـكورونا”، وحظر كلي بحلول”6″ أبريل..

*** (6) بعيد…

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* “المالية”: خطة لرفع راتب المعلم لـ”17″ ألفاً..

* قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا..

* حظر استيراد السّيّارات لمدة”6″ أشهر..

*** (6) أشهر بس ؟؟؟؟؟

* فتوى تبيح إفطار رمضان بسبب “كورونا”..

*** الوقت لا يزال مبكراً على هذه الفتوى…..

* لِمَ العجلة؟؟

* هاشم الجعلي: لا نعترف بقرارات النائب العام..

*** هي حصلت؟؟!

* مدير شركة السكّر للانتباهة”: ورثنا مصانع وحقولاً متهالكة، والزيادة سببها جشع التجار..

* الغالطك منو يا أخوي؟؟

* الصحة بالولاية: مشتبه فيه يتبع لأحد الأجهزة العسكرية

السودانية..

*** والغريب شنو؟؟ أو ليس هذا المشتبه وكل العاملين في الأجهزة العسكرية بشراً مثلنا معرضين للإصابة..؟؟!!

* بومبيو يهاتف حمدوك ويؤكّد دعم أمريكا للحكومة الانتقالية..

* أظنه التأكيد الأمريكي العشرين، منذ أن تسلمت الحكومة الانتقالية مهامها..!!!!

* التأكيد الواحد وعشرين ربما يكون بعد شهرين تلاتة..!!!!

* وكفى.