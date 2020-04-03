مفوضية أم بلطجية!!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قبل بضعة أشهر تعرض قطب الهلال أبو نادين لاعتداء غادر من أحد انصار الكاردينال، غادر لأنه تم في غفلة ولم يكن اعتداء رجل لرجل .

*لم تكن بين أبو نادين والمعتدي أية خصومه، وكل جريرة أبو نادين أنه ليس من القطيع المؤيد لرئيس الهلال !!

*المعتدي قال لأبو نادين (أقبل الهجوم على والدي لكن لا أقبله في الكاردينال) !!

*الغريب أن المعتدي إياه نعته إعلام الكاردينال بــ (القباض) عبر المقال الشهير، مقال (الكاميرا التي وثقت القبض).

*المهم أن المعتدي إياه والذي فُصل من أولترس ورد اسمه ضمن قائمة المفوضية الجديدة !!

*نعم المفوضية التي زعم الوزير المكلف أنها جاءت بعد تحميص وتدقيق !!

*في تعريفه لأعضاء المفوضية الجديدة زعم الوزير أن المعتدي ولا أقول البلطجي، ناشط ثورجي !!

*ترى هل يريد الوزير الإساءة للثوار بوصفه المعتدي بــ (الثورجي) أم السخرية من الثوره كرفقته من الفلول الذين يقولون (دي المدنية الدايرنها)!!

* الثوار لم يردوا على كتائب الظل التي حصدتهم بالرصاص فكيف يعتدون على شاب أعزل مثل أبو نادين !!

*ترى هل أراد الوزير الإساءة لشباب الثورة كونه كوز ودباب !!

* من حق الوزير الانتماء للكيزان لكن دون الإساءة للثوار .

*عموماً المعركة بين جماهير الهلال والوزير مستمرة ومخطط التمديد للكاردينال لن يمر .

*إن كانت المفوضية محايدة كما زعم الوزير لنفذت في اجتماعها الأول قرار المحكمه بإبطال رئاسة الكاردينال .

*الطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء عمومية الهلال بإبعاد عضو المفوضية نصر الدين عن الملف الهلالي يعبر عن المجموعة التي وقعت عليه ولا يمثل شعب الهلال .

*جماهير الهلال رأيها معلوم في المفوضية بكاملها ولن ترضى بأقل من إقصاء موظف الكاردينال من المفوضية .

*عجبت من وصف الطلب لنصر الدين بــ (المحترم) ثم المطالبة بإقصائه عن الملف الهلالي !!

* إن كان المذكور محترماً في رأي من تقدموا بالمذكرة فلماذا المطالبة بإبعاده عن الملف الهلالي !!

*المذكرة المشبوهة قدمت طلبها تحت مسمى (التماس) في موقف جبان لا يشبه شعب الهلال الذي لا يلتمس بل ينتزع حقه انتزاعاً .

* مازدا قال في حوار إذاعي إن برقو كان يأتي بالدعم المالي للمنتخب من حسبو نائب المخلوع معتقداً أن ذلك يمكن أن يحرج برقو !!

*استجلاب الدعم من رئاسة الجمهورية ليس سُبة يا مازدا بل عمل يُحسب لبرقو لا عليه .

*إن كانت أموال رئاسة الجمهورية عار فلماذا كنت تقبضها كحوافز ومرتبات رغم الهزائم والخيبات .

*العجيب أن مازدا كان عضواً في برلمان المخلوع مع معتصم ومجدي وعطا المنان فيما لم يكن برقو عضواً معهم في البرلمان الكيزاني .

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*تحيرني هذه الحملة الإعلامية الفاشلة ضد برقو والتي تتخذ من إذاعة (هوى السودان) منصة إعلامية مستغلين ضعف مدير الإذاعه طارق كبلو .

*في عهد عبود سيف الدين كانت (هوى السودان) مثال المهنية وقمة الانضباط لكن الأمر تغير 180 درجة بعد مغادرة عبود هوى السودان متجهاً لإذاعة بلادي .

* بعث لي أحد أعضاء استشارية الكاردينال برسالة لم أفهم مقصدها لكثرة الأخطاء الإملائية وركاكة الأسلوب وسذاجة الطرح .

*أنصح كاتبها وأظن أن اسمه أحمدون أو أفلاطون الالتحاق بتعليم الكبار فالتعليم ليس عيباً حتى لثمانيني فيه شي من غباء .

* كلام سياسة

*إعادة أكثر من ألف مفصول لسودانير التي تملك طائرة واحدة يا ناس لجنة إعادة المفصولين !! دا كلام دا !!

*سودانير تملك أشطر مدير لكن مع عودة الألف مفصول لا يمكن أن يفعل شيئاً وستتوالى خسائر الشركة بل وتتضاعف .

*إعادة العمالة بالآلاف يستوجب من الحكومة دعم الناقل الوطني بطائرات جديدة وإلزام منسوبي الحكومة بالتنقل عبر الناقل الوطني .

* حملة كيزانية لإقالة وزير الصحة؟ معقولة يا ناس أبو قردة؟

*ما تعرض له طبيب أمدرمان من ارتكاز الحظر وحبسه مع المجرمين مؤسف وغير مقبول ومعاقبة الضابط الذي لم يحسن التصرف أقل مطلوب ويا ريت تحويله لمستشفى جبرة للعزل الصحي حتى يتعرف على جهد الأطباء .