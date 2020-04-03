موقع بريطاني يُحذر السودان من الإنزلاق إلى المصير الليبي

أرجع تقرير نشره موقع “رويال يونايتد سيرفس انستتيود” البريطاني عجز حكومة حمدوك عن تعزيز الاقتصاد بسبب صرفها الأموال على محاثات السلام في جوبا والتي وصفها بـ”البطيئة”.

Advertisements

وقال الموقع بحسب صحيفة الصيحة: “لا يزال حمدوك غير قادر على تحويل الأموال اللازمة من الإنفاق العسكري والأمن لتعزيز الاقتصاد بسبب مفاوضات السلام بين حكومة الخرطوم والجماعات المسلحة والتي تسير ببطء”، وأضاف أن الجماعات المسلحة ترى أن التحالف يمثل النخبة المتميزة في الخرطوم ويتجاهل الأقليات المهمشة في السودان، واعتبر أن ذلك من شأنه أن يعطل عملية السلام ويؤخر تشكيل البرلمان الانتقالي.

ووصف الموقع في تحليل بعنوان (لماذا يجب القيام بالمزيد من أجل إنجاح الديمقراطية في السودان)، تحالف قوى الحرية والتغيير بالتشظي وضعف الخبرة، وقال إن قادة التحالف عديمو الخبرة ومجزأون، وأنهم في مواجهة التوقعات غير الواقعية والقادرة على تغيير المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السودان بسرعة، وأضاف أن نقص الخبرة والانقسامات داخل التحالف ظهرت جلية خلال عملية التفاوض الجارية بجوبا، وأشار إلى أنه كي يتمكن السودان من تعزيز السلام، يجب على جميع الأطراف العمل معاً أو المخاطرة بالوقوع في الفوضى كما حدث في ليبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)