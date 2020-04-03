تراجع أسعار السلع الرمضانية باستثناء السكر والزيوت

في ظل ارتفاع متوالٍ في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق، شهدت السلع الرمضانية انخفاضا ملحوظاً في منتجات العدسية والكبكبي والبلح والفول المصري، حيث معدل الانخفاض حوالي ٥٠٪، مقارنة بسعرها في العام الماضي، وذلك بحسب افادات بعض التجار، ولكن سلعة السكر لا تزال تمضي في ارتفاع مطرد وبلغ سعر الجوال أمس ٤ آلاف جنيه، تبعها سلع الشاي والعدس والأرز، وأرجع التجار السبب لندرة الجازولين وتضاعف تكلفة الترحيل طرأت زيادة جديدة على أسعار السلع الإستراتيجية والاستهلاكية، بنسبة تراوحت مابين ١٥ إلى ٢٠٪، وقال التاجر بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله لمصادر، ان السبب الرئيس (الجازولين) لارتفاع تكلفة الترحيل وتضاعفها، مبيناً أن سعر جوال السكر الكبير ٥٠ كيلو بلغ أمس ٤ آلاف جنيه، أما جوال زنة ٢٠ كليو للأرز ١٢٠٠ جنيه، العدس٢٧٠٠ جنيه، كرتونة الشعيرية والمكرونة 800 جنيه بواقع ٤٠ جنيها للكيس الواحد، وارتفع شاي كوفتي لـ٢٧٠٠ جنيه لعبوة عشرة أرطال، بينما تجاوز سعر لبن البدرة ٤ آلاف للكرتونة زنة ٧.٥ كيلو، كما بلغ سعر رطل البن ٢٢٠ جنيها، واصفاً ما يحدث بـ(غلاء فاحش)، واضاف: القوة الشرائية والبيع فوق المتوسط وهنالك طلب شراء من المواطنين عموماً، لاقتراب شهر رمضان وظهور مرض (كورونا) إلى جانب تقليص ساعات الحظر، ما يضطرهم للإقبال على الشراء وأخذ التحوط لأيام الحظر الشامل في حالة تنفيذها، مع الاستعداد لرمضان، مشيراً إلى أن هناك بعض تجار الولايات صاروا يشترون احتياجاتهم.

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ويشهد الموسم الرمضاني المقبل، انخفاضاً ملحوظاً في سلع العدسية والكبكبي والبلح، والفول المصري، مقارنة بأسعار العام الماضي، أرجعها التاجر عبد المحمود محمد علي بسوق بحري، إلى وفرة الإنتاج في العام الحالي. وقال في حديثه للمصادر، ان أسعار هذه السلع الرمضانية أقل بكثير من العام الماضي، وزاد حالياً يباع ربع العدسية بـ 800 جنيه، مقارنة بسعر ٢٠٠٠ جنيه الموسم الماضي، وأيضاً الكبكبي انخفض من ١٦٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه للربع، أما الفول المصري فقد تراجع سعر الربع من ١٣٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه، وتراوح ربع البلح مابين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه حسب النوع، مقابل ١٣٠٠ جنيه في الموسم الماضي.

وشدد التاجر حسب الأمين محمد، على حدوث انخفاض متوالٍ في أسعار البقوليات عموماً، وقال بحسب صحيفة السوداني، ان هذا الانخفاض بدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري، موضحاً ان محصولات العدسية والكبكبي والفول المصري تشهد تراجعاً في أسعارها، حيث انخفض ربع العدسية من ٨٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه أمس، مبيناً ان الأسعار تختلف من موقع إلى آخر حسب قيمة البيع والشراء للجوال. مؤكداً أن أسعارها في الموسم الماضي كانت مرتفعة جداً، ربما يكون ذلك لحالة عدم الاستقرار وفترة الاعتصام التي شهدتها البلاد آنذاك، مشيراً لتصاعد أسعار السكر والزيوت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)