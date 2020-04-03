الجمعة 3 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد الشابك إن العمل لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع غير المهيكل يتم بالتنسيق مع المجتمع المدني ولجان المقاومة والتغيير والعديد من المتطوعين الأفراد.

واطلعت عضو المجلس السيادي عائشة موسى –على سير العمل بلجنة حصر القطاع غير المهيكل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. Advertisements وكان اجتماع قد عقد مؤخرا خلص لتكوين غرفة طوارئ المعلوماتية لوضع جميع البيانات في محتوى واحد لضمان التوزيع العادل للمواد الغذائية والمبالغ المقررة بواسطة لجان المقاومة ولجان الحرية والتغيير في المحليات وفي الولايات بعد حصر كل الموارد المالية التي من شأنها رفد مجهودات الاستجابة بالتمويل اللازم لتغطية جميع مجهودات دعم القطاع غير المهيكل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما استعرض الإجتماع الآليات المختلفة والطارئة لتوفير المواد الغذائية والسيولة الكافية لتغطية فترة بقاء الأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص داخل القطاع غير المهيكل بالمنازل خلال فترة حظر التجوال كإجراءات احترازية للتصدي لتفشي فيروس كورنا المستجد.

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كانت هذه تفاصيل خبر لدعم المواطنين في أزمة كورونا.. قرار عاجل من وزارة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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