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الجمعة 3 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
جددت نقابة الأطباء السودانيين وقوفها وتضامنها مع وزير الصحة أكرم علي التوم في مواجهة الحملة التي تقودها بعض الكيانات الطبية للإطاحة به.
وأكد نقيب الأطباء الدكتور أحمد الشيخ لمصادر أن من يطالبون بإقالة الوزير أكرم يبحثون عن مكاسب شخصية نُزعت منهم بفعل الثورة، واتهم من يقودون الحملة ضد وزير الصحة، بأنهم كوادر يتبعون للنظام البائد.
وقال الشيخ بحسب صحيفة الصيحة “هؤلاء الأطباء ورؤساء الكيانات الطبية يتبعون للنظام السابق ويدينون بالولاء له، لذلك يبخسون من إنجازات الثورة في قطاع الصحة ومجهودات الوزير”، ونبه إلى أن أكرم التوم أفضل وزير صحة في تاريخ السودان، والدعوات للإطاحة به (باطلة)، وقلل من تأثير الأصوات المطالبة بإقالة الوزير والتي قال إنها بلا قيمة ولن تتحقق.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق هام من نقابة الأطباء على أداء وزير الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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