أوروبا تلتزم بدعم الحكومة المدنية الانتقالية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر خلاله عن تضامنه معه بعد العملية الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها موكبه قبل أسابيع في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وشدد بوريل على موقف الاتحاد الأوربي الإيجابي تجاه عملية الانتقال الديمقراطي الجارية في السودان، والتزام الاتحاد الأوروبي الكامل بدعم الحكومة المدنية الانتقالية في السودان.

وأكد بوريل مواصلة هذا الدعم على الرغم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي تأثرت بتبعاتها جميع دول العالم، بينما رحب حمدوك بإتصال الجانب الأوروبي، وجدد حرص السودان على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد حمدوك تعاون الشعب والحكومة السودانية مع شعوب ودول الاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم؛ لمكافحة جائحة «كورونا».