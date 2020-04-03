استرداد مستشفيين حكوميين استولى عليهما مأمون حميدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال استرداد المستشفى الأكاديمي ومستشفى البان جديد من جامعة العلوم والتكنلوجيا أحد استثمارات وزير الصحة السابق وعضو المؤتمر الوطني المحلول مأمون حميدة .

وكشفت تحقيقات صحفية بحسب التغيير الالكترونية، عن تجاوزات في استيلاء مأمون حميدة على المستشفى الأكاديمي بعد أن كانت مستشفى خيري أسسه رجل الاحسان المرضى محي الدين .

وأشارت التحقيقات بحسب الصحيفة الى تضارب مصالح عندما كان مأمون حميدة وزيرا للصحة في دارة مستشفى البان جديد والمستشفى الأكاديمي وهي تتبع لجامعة العلوم والتكنولوجيا المملوكة للمستثمر مأمون حميدة . وتدير جامعة العلوم والتكنولوجيا المستشفيات نيابة عن الدولة وتقوم بتدريب طلاب الطب وطب الأسنان فيها مقابل الإدارة منذ أكثر من عشر سنوات.

الجدير بالذكر، كانت السلطات قد اعتقت مأمون حميدة، عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني وأطلق سراحه بالضمان بعد التحقيق معه في قضايا فساد والحصول على استثمارات بطرق غير سليمة .