الأهلي المصري يعلن قرار بشأن أطهر الطاهر

الخليج 365 : كشفت تقارير صحفية مصرية، أن النادي الأهلي المصري غير راغب في التعاقد مع اللاعب السوداني (أطهر الطاهر) الظهير الأيمن لفريق الهلال خلال فترة الإنتقالات المُقبلة، رغم تأكيدات وكيل أعماله.وقالت صحيفة “اليوم السابع” أن النادي المصري يرفض الدخول في مفاوضات مع “الطاهر” لعدة أسباب فى مقدمتها أن اللاعب غير مناسب فنياً للأهلي، فضلاً عن أن القلعة الحمراء لا ترغب فىضم ظهير أجنبي، وتُفضل أن يكون الظهير الأيمن الذى سيخلف القائد (أحمد فتحي) من الدورى المصري. المادة السابقة الفكي: إزالة التمكين خط استراتيجي للحكومة المقالة القادمة شركة الفاخر تشرع في فتح بلاغ ضد رئيس آخر لحظة

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