شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:
استانفت الحكومة والحركات المسلحة محادثات السلام، المنعقدة بوساطة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك في بيان له – إن مشاورات أجرتها الوساطة لاستئناف العملية التفاوضية، التي توقفت الأسبوع الماضي عقب رحيل وزير الدفاع ورئيس لجنة التريبات الامنية الفريق أول ركن جمال عمر. واكد قلواك في بيان صادر من جوبا امس أن الوساطة اتفقت مع الأطراف التفاوضية على أن يكون الحوار بصورة غير مباشرة في بداية الأسابيع الأولى من شهر أبريل نسبة للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، داعياً اطراف العملية التفاوضية لاتخاذ قرارات شجاعة من أجل الوصول إلى سلام شامل.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح مخافة (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.