استغلال وباء كورونا لجني المال!.. القبض على يهودي يحتكر كمامات N95

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

مع بداية انتشار فيروس كورونا فكر البعض في استغلال الوضع وشراء بعض اللوازم الصحية بكميات كبيرة وانتظار الفرصة لبيعها بأثمان باهظة.

فقد عثرت الـ FBI في نيويورك _ بروكلين، على كمامات و مستلزمات طبية في منزل يهودي يقوم بإحتكارها و بيعها، وتم مصادرها.

وانتشر فيديو لمجموعة من عناصر الشرطة الامريكية يقوم بنقل كمامات من ان 95 الى شاحنة تقف بالقرب من بيت يقال انه لتاجر يهودي اراد استغلال جائحة كورونا لجني المال.

في حين ان الولايات المتحدة تعاني نقصاً حاداً في الكمامات والادوات الطبية مما اضطرها لشراء حمولة طائرة من الكمامات الصينية مباشرة على المدرج، كانت معدّة لفرنسا، وكانت ترامب قد نسب فيروس كورونا للصين.

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يشار الى ان االطلبية كانت عبارة عن 60 مليون كمامة”.

وأشارت تقارير إلى أن “امريكا تحاول شراء أي أقنعة متاحةفي الصين والبلدان الاخرى ودفع ضعفاً ونقداً، حتى قبل رؤية البضائع”

لكن بالرغم من الادعاءات الامريكية بشأن ان “النظام الطبي الأمريكي لا مثيل له وأن النظام الصحي العام له سمعة كواحد من أفضل الأنظمة في العالم “، فقد فشل هذا الادعاءات واثبت النظام الطبي و الصحي الامريكي انه افشل نظام صحي في العالم.