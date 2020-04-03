شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:
مع بداية انتشار فيروس كورونا فكر البعض في استغلال الوضع وشراء بعض اللوازم الصحية بكميات كبيرة وانتظار الفرصة لبيعها بأثمان باهظة.
فقد عثرت الـ FBI في نيويورك _ بروكلين، على كمامات و مستلزمات طبية في منزل يهودي يقوم بإحتكارها و بيعها، وتم مصادرها.
وانتشر فيديو لمجموعة من عناصر الشرطة الامريكية يقوم بنقل كمامات من ان 95 الى شاحنة تقف بالقرب من بيت يقال انه لتاجر يهودي اراد استغلال جائحة كورونا لجني المال.
في حين ان الولايات المتحدة تعاني نقصاً حاداً في الكمامات والادوات الطبية مما اضطرها لشراء حمولة طائرة من الكمامات الصينية مباشرة على المدرج، كانت معدّة لفرنسا، وكانت ترامب قد نسب فيروس كورونا للصين.
يشار الى ان االطلبية كانت عبارة عن 60 مليون كمامة”.
وأشارت تقارير إلى أن “امريكا تحاول شراء أي أقنعة متاحةفي الصين والبلدان الاخرى ودفع ضعفاً ونقداً، حتى قبل رؤية البضائع”
لكن بالرغم من الادعاءات الامريكية بشأن ان “النظام الطبي الأمريكي لا مثيل له وأن النظام الصحي العام له سمعة كواحد من أفضل الأنظمة في العالم “، فقد فشل هذا الادعاءات واثبت النظام الطبي و الصحي الامريكي انه افشل نظام صحي في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر استغلال وباء كورونا لجني المال!.. القبض على يهودي يحتكر كمامات N95 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.