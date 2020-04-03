الحرية والتغيير ووزير المالية..صراع ام خداع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة جدا هى الاعتراضات التى سجلها عدد من قادة الحرية والتغيير وكثير من ناشطيها على السيد وزير المالية ، وعديدة هى البيانات

التى صدرت ضد الرجل فى مناسبات مختلفة من الحاضنة السياسية للحكومة تعلن فيها تحذيرها من الخطوات التى ظل السيد الوزير يعلن عنها غير عابئ باعتراضات المعترضين ولابيانات المهاجمين ولا مواقف الناقدين ، ولم يقف الامر عند ناشطى الحرية والتغيير فى هذا الحد بل ذهبوا من قبل الى ابعد من ذلك وهى تعلن عن تبنى عدد من منسوبيها عريضة تطالب باقالة السيد الوزير الذى لم يهتم لهم ولم يحفل بهم وانما مضى فى طريقه يعمل بمايراه مناسبا ، ومناوؤه (المفترضون) عاجزون عن فعل شيئ غير الاكثار من الحديث فى واحدة من النشاطات التى تدفع الى الشك فى أصل الموضوع ، والسؤال المشروع : هل حقا هناك خلاف ام انها تمثيلية بين الوزير وناشطى الحرية والتغيير لايهام الناس بوجود خلاف أو شغلهم بصراع لا وجود حقيقى له ؟ ، وإن هذا جزء من البرنامج السياسى للحرية والتغيير فهى تقف هذا الموقف وتدعى خلافها مع وزيرها سعيا لابعاد اللوم عنها وعدم تحميلها المسؤولية عن اخفاقات الحكومة المالية ، وإن الامر فى مجمله اتفاق بينهما (الطرفين ظاهرا وهما فى الحقيقة جهة واحدة) على هذا الذى يجرى ، ولانتنبنى هذا الرأى كما اننا لانستبعده فكل شيئ جائز فى بلادنا .

وعن هذا الخلاف القديم المتجدد (الحقيقى أو الوهمى لاندرى) نقرأ فى الاخبار ان لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير قد حذرت من اتخاذ أي خطوة لرفع الدعم عن الوقود باستغلال جائحة كورونا ، واعتبرت اللجنة أن ذلك بمثابة خط أحمر وحد فاصل بين ثورة الشعب وبين من يريدون إجهاضها خاصة في ظل استمرار ذات السياسات التي ورثناها من العهد البأئد ، وأدت إلى انهيار العملة السودانية وارتفاع اسعار مواد السلع الاساسية.

وشنت اللجنة (بحسب الانتباهة أون لاين) هجوماً كاسحاً على وزير المالية د. إبراهيم البدوي وسياساته بشأن رفع الدعم عن الوقود وقالت: (ان انخفاض سعر النفط عالمياً إلى أقل من النصف ينسف الأرقام الوهمية التي يقدمها وزير المالية والتي تستند في الأصل على حساب المنتج المحلي من الوقود الذي يعتبر زهيد التكلفة بالسعر العالمي للنفط قبل انخفاضه وبدولار السوق الموازي مما يجعل الأرقام التي يقدمها وزير المالية حول الدعم لا تمت بصلة للواقع). ودعت اللجنة رئيس مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والآلية الاقتصادية لايقاف تصريحات وزير المالية وضرورة إلزامه بما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة، حتى لا يضعه ذلك في خط معاكس لتطلعات الشعب وثورة ديسمبر المجيدة التي يعمل الشعب إلى إزاحة أي معوقات عن طريقها.

ولنا – ولسوانا – الحق فى السؤال هل انتقاد لجنة الخبراء الاقتصايين بقوى الحرية والتغيير للسيد الوزير واعلان الخلاف معه حول سياساته هل هو صراع لابد من حله بالتوافق أو انتصار احد طرفيه ؟ أم هو خداع للناس وكذب عليهم وسعى لتحقيق كسب سياسى رخيص فى ظل المشاكل الكبرى التى وقعت فيها الحكومة وحاضنتها السياسية ولم تجد منها مخرجا ؟

كل شيئ ممكن عندنا والله تعالى اعلم بحقائق الاشياء