الورطة السعودية في اليمن..البحث عن مخرج.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تشهد الساحة اليمنية اضطرابا كبيرا سببه تواصل الغارات الجوية لقوات التحالف ضاربة عرض الحائط بنداء العديد من الجهات بضرورة ايقاف الحرب فى ظل جائحة كرونا التى تضرب العالم أجمع ، والتى يسعى الكل للتكاتف ومواجهتها معا باعتبارها خطرا داهما يهدد البشرية قاطبة ، لكن قوات تحالف العدوان أبت إلا ان تمضى من تصعيد الى آخر يصل الى حد الجنون ، وهاهى قواتها الجوية ومرتزقتها على الأرض يقومون بما يشبه الجنون من تشديد الضربات الجوية والاكثار من استهداف المدنيين وشن حرب ابادة بحقهم وسط صمت مخز من المجتمع الدولى يكشف تواطؤ هذه القوى العظمى مع القوات المعتدية وعدم اعتدادها بارتفاع عشرات النداءات المطالبة باهمية الالتفات للشأن الانسانى ووضع حد لهذه الحرب العبثية التى لاتجدى.

ولكن ومع اصرار العدوان السعودى على استمرار طلعاته الجوية بشكل متواصل وسعيه لضرب كل شئ على الأرض ، ومع الرفض المتكرر من الرياض لاى مبادرات بالتهدئة سواء صدرت عن الوسطاء أو اليمنيين فانها ظلت والى وقت قريب جدا تلقى اعتراضا سعوديا ، بل يمكن القول انها ظلت تلقى تجاهلا مستمرا من الرياض وعدم التفات لها ، وواصلت الرياض فى موقفها المتشدد من اى دعوة للتهدئة فى اليمن واى مبادرة فى هذا السياق ، الى حد عدم المرونة حتى انه ليخال لكل مراقب بالساحة ان الحرب على اليمن لايمكن ان تتوقف ، لكن صدور دعوات بالتهدئة فى هذا الظرف من التصعيد الشديد كانت محل نظر واستغراب فالسعودى ابلغ الكثيرين رسميا باستعداده لبحث التهدئة فى اليمن ، وذلك راجع فى تقدير الكثيرين الى اضطراب القيادة السعودية وارتباكها ، وعدم مقدرتها على الخروج من ازمتها التى علقت بها فى اليمن ، ولم تستطع الوصول ما يبيض وجهها وينهى ورطتها التى وجدت نفسها فيها.

والعالم كله الان يعرف ان التحالف السعودى هو من بدأ الحرب ، وهو الذى يصر على تصعيد العدوان ، وحتى الاتفاق الذى تم برعاية الوسطاء الدوليون لتأمين ميناء الحديدة ووضع حد لهذه الحرب العبثية هناك وتجويع ملايين اليمنيين فالسعودية هى التى سعت لإلغائه مصرة على كسر إرادة اليمنيين وجعلهم يخضعون ويرضخون وهم الذين صمدوا وظلوا يدافعون عن خيارهم ويواصلون تصديهم للعدوان حتى اجبروا السعودية على تغيير لهجتها ، وإن ترضخ لهم هى بدل ارضاخها لهم ، فهاهو السفير السعودى فى اليمن يتحدث – لاول مرة – عن رغبتهم فى تهدئة مع كل الاطراف ، وكذلك تحدث وزير اعلام الحكومة فى صنعاء ضيف الله الشامى عن وجود اتصالات لانجاز تهدئة ما ، ومن جانبه بومبيو ايضا تحدث عن ضرورة التهدئة فى موقف لافت.

ويرى البعض ان الرياض قد خفضت لهجتها بطلب من امريكا التى لاتريد التصعيد فى اليمن باعتباره لن ينتج مايرجوه التحالف ، وكذلك لايرغب الامريكى فى تواصل الهجمات الجوية على اليمن باعتبار ان ذلك سيحرج واشنطون فى الرأى العام العالمى فهى المزود الاساسى للسعودية بالسلاح وهى الداعم الاساسى للسعودية فى حربها على اليمن ، وعليه فليس من مصلحة السعودى ولا الامريكى استمرار التصعيد ، اضافة الى قول آخر اكثر وضوحا مفاده ان امريكا تضغط على الرياض لعدم مواصلة هجماتها الجوية على اليمن ، فهى منذ خمس سنوات لم تنتج شيئا ذى بال ، وهذه القوات اليمنية تزداد صلابة وشكيمة على الرغم من حمم النيران التى يسقطها السعودى على رؤوس اليمنيين طوال هذه السنوات ، ويتخوف الامريكى من نجاح اليمنى فى تكراره لهجمته الصاروخية المحكمة بالغة الدقة على ارامكو ومنشآتها التى اصابت الاقتصاد السعودى فى مقتل ، وهو لايتحملها الان مطلقا خاصة وانه يدخل الان فى صراع كبير حول انتاج النفط وتحديد اسعاره ، ولاتخفى اميركا خشيتها من النفقات المتزايدة والكبيرة جدا التى تهدرها الرياض فى حرب غير مجدية ، لذا جاءت دعوات بومبيو فى هذا الصدد لتكشف عن رغبة أمريكية فى خروج السعودية من اليمن يحفظ ماء وجهها فهل ينجح الامريكى فى ذلك ويخلص الرياض من ورطتها الكبرى فى اليمن والتى عجزت عن الخروج منها؟