تراجع أسعار السلع الرمضانية باستثناء السكر والزيوت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في ظل ارتفاع متوالٍ في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق ، شهدت السلع الرمضانية انخفاضا ملحوظا في منتجات العدسية والكبكبي والبلح والفول المصري، حيث معدل الانخفاض حوالي ٥٠ ٪، مقارنة بسعرها في العام الماضي، وذلك بحسب افادات بعض التجار، ولكن سلعة السكر لا تزال تمضي في ارتفاع مطرد وبلغ سعر الجوال أمس ٤ آلاف جنيه، تبعها سلع الشاي والعدس والأرز، وأرجع التجار السبب لندرة الجازولين وتضاعف تكلفة الترحيل طرأت زيادة جديدة على أسعار السلع الإستراتيجية والاستهلاكية، بنسبة تراوحت مابين ١٥إلى ٢٠٪ وقال التاجر بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله، لـ(السوداني) ان السبب الرئيس )الجازولين) لارتفاع تكلفة الترحيل وتضاعفها، مبينا أن سعر جوال السكر الكبير٥٠ كيلو بلغ امس ٤ آلاف جنيه، اما جوال زنة ٢٠ كليو للأرز ١٢٠٠ جنيه، العدس٢٧٠٠ جنيه، كرتونة الشعيرية والمكرونة 800 جنيه بواقع٤٠ جنيها للكيس الواحد، وارتفع شاي كوفتي لـ٢٧٠٠ جنيه لعبوة عشرة أرطال، بينما تجاوز سعر لبن البدرة٤ آلاف للكرتونة زنة ٧.٥ كيلو، كما بلغ سعر رطل البن ٢٢٠ جنيها، واصفا ما يحدث بـ(غلاء فاحش)، واضاف: القوة الشرائية والبيع فوق المتوسط وهنالك طلب شراء من المواطنين عموما. لاقتراب شهر رمضان وظهور مرض (كورونا) إلى جانب تقليص ساعات الحظر، ما يضطرهم للإقبال على الشراء وأخذ التحوط لأيام الحظر الشامل في حالة تنفيذها، مع الاستعداد لرمضان، مشيرا الى أن هناك بعض تجار الولايات صاروا يشترون احتياجاتهم.

ويشهد الموسم الرمضاني المقبل، انخفاضا ملحوظا في سلع العدسية والكبكبي والبلح، والفول المصري، مقارنة بأسعار العام الماضي، أرجعها التاجر عبدالمحمود محمد علي بسوق بحري، الى وفرة الإنتاج في العام الحالي. وقال في حديثه لـ(السوداني) ان أسعار هذه السلع الرمضانية اقل بكثير من العام الماضي، وزاد حاليا يباع ربع العدسية بـ 800 جنيه، مقارنة بسعر ٢٠٠٠ جنيه الموسم الماضي، وايضا الكبكبي انخفض من ١٦٠٠ الى ٨٠٠ جنيه للربع ،اما الفول المصري فقد تراجع سعر الربع من ١٣٠٠ الى ٨٠٠ جنيه، وتراوح ربع البلح مابين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه حسب النوع، مقابل ١٣٠٠ جنيه في الموسم الماضي.

وشدد التاجر حسب الأمين محمد، على حدوث انخفاض متوالٍ في اسعار البقوليات عموما، وقال لـ(السوداني) ان هذا الانخفاض بدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري، موضحا ان محصولات العدسية والكبكبي والفول المصري تشهد تراجعا في أسعارها، حيث انخفض ربع العدسية من ٨٠٠ الى ٦٠٠ جنيه امس، مبينا ان الأسعار تختلف من موقع الى آخر حسب قيمة البيع والشراء للجوال. مؤكدا ان أسعارها في الموسم الماضي كانت مرتفعة جدا، ربما يكون ذلك لحالة عدم الاستقرار وفترة الاعتصام التي شهدتها البلاد آنذاك، مشيراً لتصاعد أسعار السكر والزيوت.