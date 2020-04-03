اجتماع بين هيئة الدفاع ومتهمي انقلاب 30 يونيو داخل كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انخرطت هيئة الدفاع عن المتّهمين في انقلاب”30″ يونيو 1989م برئاسة عبد الباسط سبدرات وآخرين، في اجتماعاتٍ مكثّفة داخل سجن كوبر مع المتّهمين الذين وجّهت لهم تّهم تتعلّق بتقويض النظام الدستوري.

وكشف عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” عن ترتيبات ومشاوراتٍ تجرى بشأن إيداع قرار الاستئناف عن المتهمين للنيابة في مدة أقصاها أسبوع وفقًا للقانون.

والتأم الاجتماع بحسب الأمين بسجن كوبر أمس”الخميس”، لتوضيح الرؤية للمتّهمين بصورةٍ عامةٍ فيما يتعلّق بحقهم في الاستئناف.

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وأوضح أنّ بعض المتّهمين أطلق سراحه بالضمانة العادية، والآخر بالسجن، كما أنّ بعضهم كانوا أعضاء في مجلس ثورة الإنقاذ وبعضهم خارجه.

وكشف الأمين عن إجراء هيئة الدفاع اتصالاتٍ هاتفية مع الذين أطلق سراحهم بالضمانة، ووجّهت لهم التّهمة وهم خارج السجن.

وقال إنّ متّهمي المؤتمر الشعبي وبينهم الأمين العام للحزب علي الحاج، ومساعده إبراهيم السنوسي، والقيادي عمر عبد المعروف سيترافع عنهم محاون خارج هيئة الدفاع.

وأشار الأمين إلى أنّ أحمد إبراهيم الطاهر ضمن هيئة الدفاع لكنّه لا يرأسها، وأوكلت له بعض المهام المتعلّقة بعمل الهيئة التي تضم عددًا من القانونيين، منهم هاشم أبوبكر الجعلي ومحمد الحسن الأمين وسراج الدين حامد.