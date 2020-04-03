معبر ود الحليو…الخطر الداهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ اليوم الاول لتفشى جائحة كورونا فى العالم وجميع الدول اتخذت احتياطاتها وماتوجبه عليها مسؤوليتها للقيام بما يحفظ شعبها من خطورة انتشار المرض واتساع دائرته خاصة وانه ينتقل عبر عدد من الطرق احدها الاختلاط بالمريض ، ومن أولى الخطوات الواجب اتخاذها على أى دولة لتخفيف حدة المرض ومنع دخوله اليها أصلا ان تعمد الى اقامة مراكز رقابة على المعابر الحدودية والتاكد من سلامة الداخلين باجراء الفحص الابتدائى الذى يحدد هل من حالة اشتباه فى احد الوافدين فتتخذ بشانه الاجراءات المحددة لذلك ام انهم سالمين فيتم اتخاذ اجراءات اخرى كالزامهم بالبقاء فى بيوتهم لمدة حضانة المرض ، وترك عناوينهم للتواصل معهم لمعرفة أى مستجد ، والقيام بما يتطلبه الموقف فورا قبل حدوث ما لاتحمد عقباه .

وقد عرفت بلادنا بتعدد جيرانها وسهولة الولوج اليها من عدد من المعابر ، ولن نتحدث هنا عن التسلل غير الشرعى والبعيد عن اعين السلطات فذاك امر آخر لكن حديثنا عن المعابر الشرعية أو على الاقل الدخول تحت نظر الجهات المختصة ، فهذه الحالات لايمكن قبول اغفال فحصها ومراقبتها والتواصل معها والعمل وفقا لما تقتضيه ظروف الحال ، ولقد سمعنا ، ونقلنا عن بعض مصادرنا الخاصة ان داخلين عبر مطار الخرطوم من اوروبا أيام تفشى الجائحة لم يتم فحصهم ولا اخذ عناوينهم ، وهذا امر بالغ الخطورة يستوجب المساءلة الفورية لاى متساهل فيه كما قلنا فى مقال سابق ، واليوم نقف مع حالة مشابهة وإن كانت اخطر فعدد الداخلين فى الحالة للقادمين من اوروبا والتى اشرنا اليها هم ثلاثة أشخاص – رجل وامرأتان – وقد حجروا

انفسهم وحدهم وتصرفوا بما يمليه عليهم الواجب والمسؤولية الاخلاقية والشرعية ، وحالتنا اليوم اخطر فعدد الداخلين غير معروف ، وحالتهم الصحية ايضا غير معروفة ، واماكنهم الان غير معروفة ، والتواصل معهم غير متاح لانهم غير محصورين أصلا ،وعناوينهم ليست محددة ، وهذا امر بالغ الخطورة يقتضى محاكمة كل مقصر لم يقم بواجبه صغيرا كان أو كبيرا ، والا فلن ينصلح حال البلد ولا يمكن ان نامل خيرا فى ضوابط نلتزم بها وندعو الاخرين للتقيد بها ما دامت الفوضى واللامسؤولية هى التى تسود فى بلادنا ، والمحاسبة غائبة ، والتلاعب بمصير الناس والاستهتار بارواحهم يجد مساحة عندنا بكل اسف.

مانعنيه هنا هو ما اشارت إليه صحيفة السوداني الدولية من دخول أجانب وسودانيين من إثيوبيا إلى كسلا دون فحصٍ طبي ، واشارت الصحيفة فى عددها الصادر يوم الاربعاء الى أنّ التسلّل اليومي المتصاعد يؤرّق مضاجع سلطات الولاية.

الصحيفة أوضحت ان رئيس لجنة المقاومة بمحلية ود الحليو عادل محمد خير، شاهد بأم عينه أعدادًا كبيرة من المتسلّلين الأجانب والسودانيين دخلوا البلاد سيرًا على الأقدام من إثيوبيا بمنطقة حمداييت.

وقال عادل إنّ المتسلّلين لم يخضعوا للفحص الطبي نسبة لعدم توافر أجهزة الفحص الطبية والخدمات الصحّية بتلك المنطقة الحدودة بالغة الأهمية.

وقال محمد خير أنّه ظلّ يتصل بإدارة الطوارئ والأوبئة بود الحليو لمعالجة هذا الأمر لتدارك المخاطر المستقبلية خاصة وأنّ العالم يشهد تفشي جائحة كورونا.

انتهى نقلنا للخبر ولابد ان تقوم السلطات بمسؤولياتها كاملة وتوقف هذا العبث الذى يجرى على الحدود مع إثيوبيا فهذا امر لاتلاعب فيه ولا يمكن التساهل مع المقصرين فيه فان هذا يعتبر خطرا داهما لابد من التصدى له .