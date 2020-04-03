أعلى إنتاجية للقمح بمشروع حلفا الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المهندس صلاح إبراهيم أحمد مدير إدارة الاستثمار بهيئة حلفا الجديدة الزراعية أن جملة المساحات المزروعة بمحصول القمح بمشروع حلفا الجديدة الزراعي للموسم 2019-2020 بلغت 66435 فدانا.

وأكد في تصريح لـ(سونا) أن موقف الحصاد مبشر جدا حتى الآن حيث بلغت إنتاجية المساحات التي حصدت 13521 فدان وأشار إلى أن عددالحاصدات العاملة بالحصاد بلغت 100حاصدة تعمل بصورة جيدة.

وقال إن موقف الوقود مطمئن حتى اللحظة فيما أشار الى شح الخيش وعزا ذلك إلى عدم استقرار أسعاره بالأسواق.

وأكد سعي الإدارة الجاد لتوفير الكميات اللازمة لاستكمال عمليات الحصاد بالمشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأوضح صلاح أن أعلى إنتاجية للفدان بلغت حتى اليوم 21 جوالا للفدان الواحد أي ما يعادل 2 طن للفدان فيما بلغ متوسط إنتاج الفدان 9،2 جوالات.

وتطرق مدير الاستثمار بالهيئة إلى السعر التركيزي للقمح والذي أعلن من الدولة مؤخرا والبالغ 3500ج للجوال الواحد والذي اعتبره مجزيا على حد قوله.

وأوضح أن إدارة المشروع شرعت في التحضيرات للعروة الصيفية للموسم 2020-2021 حيث بلغت المساحات المقترحة الكلية 210 ألف فدان منها 50 ألف فدان لمحصول القطن و80 ألف فدان للذرة و60 ألف فدان للفول السوداني فيما بلغت المساحة المقترحة لمحصول العدسية 20 ألف فدان.