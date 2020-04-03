البنوك : إرتفاع الأسعار والكورونا قلل التعامل بالصرافات الآلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عدد من منسوبي البنوك الإقبال الزائد لسحب السيولة من أفرع البنوك دون الصرافات الآلية والرجوع للصفوف، لعدة أسباب أهمها الخوف والهلع من انتشار مرض الكورونا عبر التعامل بماكينة الصراف الآلي، ولصرف أكبر مبالغ من الأفرع لتغطية الاحتياجات اليومية من السلع والخدمات خوفاً من الحظر.

وفي استطلاع أجرته (سونا) قال الأستاذ حيدر حسين نائب مدير بنك الأسرة إن هنالك زيادة في الطلب على السيولة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، مبيناً أن الكتلة النقدية لم تنقص ولا توجد مشكلة في الصرافات حيث تتم تغذيتها يوميا، حتى التمويل يمضي بصورة جيدة عبر 44 فرعا بالعاصمة والولايات.

وأوضح دكتور كرم الله الخير البشير مدير إدارة التسويق ببنك البركة أن كافة صرافات البنك مغذية بالسيولة، وعزا الإقبال الزائد على السحب والرجوع إلى الصفوف بالبنوك نتيجة للتضخم، كما أن المبالغ غير كافية عبر الصراف إضافة إلى الخوف من جائحة الكورونا وحظر التجوال، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار في السوق الموازي يؤدي إلى زيادة السحوبات النقدية من البنوك.

و دعا كرم الله لزيادة السحب النقدي عبر الصرافات مع اتباع ضوابط صحية من انتشار مرض الكورونا.

من جانبه أشار الأستاذ نادر محمد عبد الله مدير فرع الخرطوم بالبنك السوداني الفرنسي إلى هلع الناس من لمس ماكينة الصراف الآلي خوفا من انتشار مرض الكورونا، لافتا الانتباه إلى زيادة الطلب على العملة الجديدة، موضحا أن هناك 26 فرعا للبنك السوداني الفرنسي بالعاصمة والولايات وتتم تغذيتها بصورة منتظمة.