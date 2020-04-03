الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال وزير شؤون القدس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة، طالت الوزير الفلسطيني لشؤون القدس فادي الهدمي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن “شرطة الاحتلال اعتقلت الهدمي بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق”.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية لمنزل الوزير بشكل متعمد، وأدخلت الكلاب للمنزل في أثناء عملية الاعتقال، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيكل، منوهة إلى أن هذه المرة الرابعة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال الوزير، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين في بلدة “يعبد” بمدينة جنين، وهم إسلام نضال حمارشة (17 عاما) وماهر محمد بعجاوي (20 عاما)، ومحمد فراس تركمان (15 عاما)، ويزيد عبد الرحمن أبو عابد (17 عاما)، وذلك بعد مداهمة البلدة واقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا قرب مسجد الأربعين في العيسوية بمدينة القدس المحتلة، إضافة إلى اعتقال طفلين آخرين بمدينة يافا المحتلة، بعد تجدد المواجهات بالمدينة، رفضا لاعتداء جنود الاحتلال على النساء والشبان الأربعاء الماضي.

عربي21