أردول: النظام البائد همّش أبناء مناطق التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

أكّد نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أنّ خلافه مع المدير العام لشركة المعادن صراع حول السياسيات القديمة والجديدة التي نريد تنفيذها.

وقال أردول في تصريحاتٍ لصحيفة المواكب الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ أيّ تفسيراتٍ غير ذلك ليست صحيحة.

وأضاف” نحن عندما أتينا انتهجنا سياسة جديدة تتجلى في إنفاذ مبادئ العدالة لتوظيف أبناء مناطق التشغيل، إلاّ أنّ المدير رفض تنفيذ ما قمنا بها متهمًا المدير بأنّه جزء من مستشاري النظام البائد ومنفذًا لسياساته التي عملت في هذا القطاع.

وكشف مبارك عن رفع النسبة الخاصة بالمجتمعات المحلية من”1%” إلى”4%”.

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وقال أردول إنّ النظام البائد همّش أبناء مناطق التعدين.

وأضاف” هناك مجموعة تريد السيطرة على هذا القطاع وتريد أنّ تمضي السياسات القديمة دون تغيير وأنا ضد هذه المسألة.

وأشار إلى أنّ سياسته تسعى لتشغيل كافة أبناء مناطق الإنتاج، مؤكّدًا فتح”40″ فرصة عمل لأبناء النيل الأزرق.