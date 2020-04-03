أميرة الإعلاميات السودانيات تنشر صورة لها مع زوجها في لحظة صفاء وتغازله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الإعلامية السودانية ومذيعة قناة الحدث تسابيح مبارك خاطر مساء الأربعاء صورة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهرها في لحظة صفاء مع زوجها وزير الدولة بالاتصالات السابق الأستاذ إبراهيم الميرغني. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أستعانت المذيعة الملقبة بأميرة المذيعات بكلمات أغنية الفنان عبد المجيد عبد الله “كل عام وانت الحب” لتغازل زوجها: (على صوتك أنا أصحى وعلى همسك أنام الليل..إذا دمعي نزل مني كفوفك صارت المنديل جديد بكل شيء حبك.. جديد بعطفك وقلبك وأنا وياك نبض وقلب.. كل عام وإنت الحب). وبعد نشرها للتدوينة تسابق متابعي وأصدقاء تسابيح على نشر تعليقاتهم التي تجاوزت الألف تعليق مع تمنياتهم بدوام المحبة بينهما. المادة السابقة مدينة صينية تتخذ قرارا صارما بشأن أكل القطط والكلاب وتتوعد المخالفين! المقالة القادمة أردول: النظام البائد همّش أبناء مناطق التعدين

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